"Ад для перфекциониста": в сети высмеяли "дизайнерские решения" на новом стадионе в Петербурге (фото)

В соцсетях активно обсуждают фотографии коридоров нового стадиона «Санкт-Петербург Арена» в России, на строительство которого был потрачен миллиард долларов в течение десяти лет.

Сообщество «Лентач» собрало фото, которые демонстрируют абсурдность некоторых «дизайнерских решений» строителей. При этом отмечается, что стадион строился 10 лет и на это был потрачен один миллиард долларов.

В комментариях пользователи фантазируют по поводу непонятных действий строителей, предполагая, что на фотографиях изображена «дверь в Нарнию», «вход в масонскую ложу» и «ад для перфекциониста».

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В конце концов, большинство сходится во мнении, что все это результат коррупции.

Предлагаем нашим читателям также оценить «креативность» строителей.

Отметим, что дорогой стадион имеет недостатки не только в подтрибунных помещениях. В мае бывший тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу, который на тот момент работал наставником питерского «Зенита» заявил, что футбольное поле на недавно построенном стадионе "Санкт-Петербург-Арена" находится в худшем состоянии, чем у любого украинского клуба ранней весной или поздно осенью.