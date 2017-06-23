В сети прославилась собака, которая самостоятельно ездит на автобусе в любимый парк (видео)

Собака по имени Эклипс из Сиэтла каждый день самостоятельно добирается автобусом в любимый парк. Благодаря этому она стала всемирно известной и даже имеет собственный профиль в Facebook.

Все началось с того, что хозяин собаки слишком долго курил на остановке. Эклипс не стала ждать, самостоятельно села в автобус и доехала до парка.

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Собаку уже знают все водители на маршруте. Пассажиры тоже радушно встречают необычного спутника. Четвероногий пассажир ведет себя абсолютно как человек. Садится на сиденье, едет 3-4 остановки и знает, где выйти. У собаки даже есть собственный проездной, прикрепленный к ошейнику.