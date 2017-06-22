Добкин-младший снова очень странно дергался в Раде (видео)
Законодатель уже далеко не впервые отличился подозрительными судорогами и "нервным" поведением.
В Рерховной Раде снова зафиксировано странное поведение народного депутата от "Опоблока" Дмитрия Добкина.
На видео, снятых журналистами с балкона видно, как законодатель вздрагивает от странных судорог и ведет себя весьма нервно.
Его аномальные движения напоминают поведение человека, находящегося под воздействием наркотических веществ или в состоянии опьянения.
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Напомним, неадекватное поведение нардепа в Раде на камеры фиксируют далеко не впервые. Ниже - подборка видео с выходками этого законодателя для 40-миллионой страны.
Ранее Добкин заявлял, что болеет и имеет проблемы "неврологического характера". Он подчеркивал, что "все мы живые люди" и в отличии от многих здоровых депутатов он не дерется и никого не оскорбляет.