Котокалипсис: дюжина котят толкается, вылезая из "коробки счастья" (видео)

На видеозаписи видно, как около 12 котят вылезают из небольшого отверстия в коробке.

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Резвые котята настолько хотели выбраться наружу, что вылезали из отверстия сразу по двое, а также игрались друг с другом.