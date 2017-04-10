Котокалипсис: дюжина котят толкается, вылезая из "коробки счастья" (видео)

11:25, 10 апреля 2017
Курьёзы
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В Сети появилось видео, на котором около дюжины маленьких пушистых зверьков вылезают из коробки.

Иллюстрация / УНИАН

На видеозаписи видно, как около 12 котят вылезают из небольшого отверстия в коробке.

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Резвые котята настолько хотели выбраться наружу, что вылезали из отверстия сразу по двое, а также игрались друг с другом.

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Теги: #котята