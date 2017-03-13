Адвокат заявил, что Насирова хотят "распять" как Иисуса

В ходе судебного заседания по рассмотрению апелляции по аресту экс-главы ДФС адвокат Насирова Виктор Петруненко попытался поразить присутствующих аналогией с Римской империей.

"Мы видели, что делается на улице. Две тысячи лет назад так же кричали: "Распни", - заявил Петруненко, которого цитирует Украинская правда.

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"Древние римляне говорили, что общество требует хлеба и зрелищ, хлеб есть, но в суде есть те, кто хочет зрелищ", - сказал адвокат.

"Зрелище было в том, что один человек движением пальца могла решить судьбу человека. Такие аналогии мы видим и сегодня", - добавил адвокат.

Он также заявил, что рассрочки, предоставленные предприятиям депутата-беглеца Александра Онищенко, были абсолютно законными, и Насиров лишь выполнял свою законную работу.

Как сообщал УНИАН, Насиров считает свое задержание незаконным и заявляет, что в Национальном антикоррупционном бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре не разбираются в процедурах отсрочки уплаты налогов.