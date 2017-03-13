Насиров заявляет, что в НАБУ и САП не разбираются в процедурах отсрочки уплаты налогов

Также он заявил, что в Национальном антикоррупционном бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре не разбираются в процедурах отсрочки уплаты налогов, передает корреспондент УНИАН.

"Я считаю полностью незаконным и проведенным с нарушением моих прав мое задержание. Я, как никто, заинтересован в публичности этого дела, чтобы вся страна увидела этот популистский пиарный процесс, инициированный детективами НАБУ", - подчеркнул Насиров.

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Он подчеркнул, что был избран на должность председателя ГФС по "прозрачному конкурсу". Насиров добавил, что при его руководстве ГФС увеличила поступления в государственный бюджет в 2015 году на 40%, а в 2016 году - на 30%.

Также чиновник отметил, что процедура отсрочки налоговых выплат является узкоспециальной, и детективы НАБУ с прокурорами САП в ней ничего не понимают.

"Это очень узкоспециализированный вопрос. Я не уверен, что в этом зале кто-то может профессионально говорить о вопросах рассрочки, отсрочки долга. Я уверен, что этого не смогут сделать детективы НАБУ или прокуроры", - заявил Насиров.

Как сообщал УНИАН, сегодня Апелляционный суд Киева рассматривает жалобу на меру пресечения Насирову.

7 марта Соломенский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, до 30 апреля с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн. САП в апелляционном порядке требует увеличить размер залога до 2 млрд грн.

Насирова подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что чиновник в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать необоснованные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр». В течение указанного периода Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенных для этого документов. Такими решениями государству причинен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.