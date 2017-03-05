В России активисты просят Медведева отправить на Евровидение Поклонскую с "мироточивой иконой государя"

Как передает Крым. Реалии, эту просьбу они связали с заявлением Поклонской о «мироточении» бюста Николая II в Симферополе.

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«С богословского взгляда, если мироточение происходит по промыслу Божию, то Господь дарит людям особое знамение! Поскольку чудо произошло возле здания прокуратуры, то очевидно, что перст Божий ясно указал на Наталью Поклонскую! По нашему глубокому убеждению, именно она должна представлять Великую Россию в православном Киеве, где конкурс стартует в сакральном Софийском соборе! Слава Богу, опыта в музицировании у экс-прокурора предостаточно, а мировая слава и симпатия даст дополнительные очки!», – подчеркивают авторы обращения.

Активисты уверены в победе Поклонской на песенном конкурсе, по их мнению, настало время прекратить домыслы о бойкоте конкурса».

«Представляется, что для подготовки выполнения высокодуховного произведения следует привлечь гениального музыканта Григория Алфеева (митрополита Иллариона)! Считаем, что российская красавица Наталья Поклонская своим пением (с мироточивою иконой государя в руках) покорит сердца жюри, а миллионы телезрителей с радостью и восторгом отдадут свой голос за нашу Няшу!», – говорится в сообщении.

Сама Поклонская пока не комментировала обращение активистов.

Ранее сообщалось, что экс-прокурор Крыма заявила, что в анексированном Россией Крыму замироточил бюст последнего российского императора Николая II.

Речь идет о скульптуре, установленной в часовне при здании прокуратуры в Симферополе. В Российской православной церкви отказались комментировать слова Поклонской о мироточении бюста Николая II.

По словам Поклонской, сотрудники российской прокуратуры в Крыму позвонили ей из Крыма и рассказали о «чуде, которое не смогут объяснить ни ученые, ни кто-либо».