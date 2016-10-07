В Одессе чрезвычайникам пришлось снимать с дерева "спасителя" кошки

Сообщение об этом поступило в службы спасения, спасатели немедленно прибыли к месту происшествия.

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"Спасатели с помощью автолестницы сняли с дерева 30-летнего мужчину, который пытался спасти кошку, но затем самостоятельно спуститься с дерева не смог", - говорится в сообщении ГСЧС в Одесской области.

В ГСЧС призвали граждан быть осторожными и не допускать опрометчивых поступков.

Ранее УНИАН сообщал, что одессит сдался и выбросил новогоднюю елку через 9 месяцев.