В Одессе чрезвычайникам пришлось снимать с дерева "спасителя" кошки
15:08, 07 октября 2016Курьёзы
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6 октября в Одессе мужчина, пытаясь спасти кошку и находясь на уровне 4-го этажа на дереве, не мог самостоятельно слезть с него.
В Одессе спасителя кошки с дерева снимали пожарные / getbg.net
Сообщение об этом поступило в службы спасения, спасатели немедленно прибыли к месту происшествия.
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"Спасатели с помощью автолестницы сняли с дерева 30-летнего мужчину, который пытался спасти кошку, но затем самостоятельно спуститься с дерева не смог", - говорится в сообщении ГСЧС в Одесской области.
В ГСЧС призвали граждан быть осторожными и не допускать опрометчивых поступков.
Ранее УНИАН сообщал, что одессит сдался и выбросил новогоднюю елку через 9 месяцев.
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