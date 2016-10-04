Одессит сдался и выкинул новогоднюю елку через 9 месяцев

Находку обнаружил пользователь Facebook Артем Зверьков на улице Троицкой.

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До 30 сентября сосна стояла у кого-то в квартире, но так и не дождалась, чтобы ее снова нарядили!

"Новый рекорд по выбрасыванию елки", - подписал фото пользователь соцсети.