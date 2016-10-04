Одессит сдался и выкинул новогоднюю елку через 9 месяцев
14:41, 04 октября 2016Курьёзы
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Еще один одессит сдался и не смог продержать дома новогоднее дерево до следующего празднования.
Рекордные 9 месяцев сосна стояла у кого-то в квартире / facebook.com/people/Артем-Зверьков
Находку обнаружил пользователь Facebook Артем Зверьков на улице Троицкой.
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До 30 сентября сосна стояла у кого-то в квартире, но так и не дождалась, чтобы ее снова нарядили!
"Новый рекорд по выбрасыванию елки", - подписал фото пользователь соцсети.
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