В Великобритании нашли похожее на Трампа дерево (фото)

Старый вяз, который очень похож на кандидата в президенты США Дональда Трампа, заметил фотограф Джон Роули, сообщает Daily Mail.

Дерево выглядит, как профиль миллиардера. У него даже есть знаменитая челка Трампа и большой рот.

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"Не каждый день вы можете увидеть дерево, которое выглядит, как Дональд Трамп. Это так странно. Возможно это знак того, что в ноябре он станет президентом", - сказал Роули.

Напомним, в Австралии испекли пончики, похожие на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.