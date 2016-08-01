В Великобритании нашли похожее на Трампа дерево (фото)

15:16, 01 августа 2016
Курьёзы
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В городе Херефорд нашли похожий на Трампа вяз.

REUTERS

Старый вяз, который очень похож на кандидата в президенты США Дональда Трампа, заметил фотограф Джон Роули, сообщает Daily Mail.

Дерево выглядит, как профиль миллиардера. У него даже есть знаменитая челка Трампа и большой рот.  

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"Не каждый день вы можете увидеть дерево, которое выглядит, как Дональд Трамп. Это так странно. Возможно это знак того, что в ноябре он станет президентом", - сказал Роули.

Jon Rowley, Daily Mail
Jon Rowley, Daily Mail

Напомним, в Австралии испекли пончики, похожие на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

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