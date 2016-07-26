Изобретатель из Германии создал пушку для ловли покемонов

Ролик, описывающий изобретение и историю его создания, Спрейв опубликовал на своем канале YouTube, передает zn.ua. Созданная пушка использует специальные шарики-снаряды, способные взрываться после попадания в цель. Кроме того, на нее также крепится смартфон, который предназначен для видео-поиска покемонов.

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С помощью пушки изобретатель предлагает ловить персонажей игры Pokemon Go.

В игре Pokemon Gо с помощью смартфона или другого мобильного устройства, оснащенного камерой, игрок должен "искать" и "ловить" покемонов в реальном мире, а затем тренировать их. Игра доступна для скачивания бесплатно, но некоторые ее расширенные возможности доступны только за дополнительную плату.