На Днепропетровщине водитель маршрутки перепутал пункты назначения

Об этом говорится в сообщении Днепропетровской областной государственной администрации.

"Водитель "перепутал" Царичанку с Лозоваткой. Вместо того, чтобы поехать по маршруту "Днепр – Царичанка", водитель отправился из Днепра в Лозоватку", - сказано в нем.

Отмечается, что речь идет о водителе ДАТП-11228, и за это он получил предупреждение.

Также, как сообщает отдел транспорта ОГА по результатам GPS-мониторинга перевозчиков, "самым быстрым на этой неделе стал водитель компании "Карлссон".

"Он вез людей на маршрутке №АЕ2339АА из Днепра в с. Новоселовка. По дороге к месту назначения, между Подгородним и Новомосковском, разогнался до 128 километров в час", - сообщили в обладминистрации.

Водитель получил выговор, и если подобное повторится, останется без работы.

"Отдел транспорта ежедневно контролирует скорость пригородных и междугородних маршруток и точность соблюдения маршрута. Качество перевозок и безопасность пассажиров – наша главная требование к перевозчикам. С теми, кто этого еще не понимает, будем прощаться", - отметил председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.