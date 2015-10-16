В Финляндии двухкилограммовый лещ упал на дом, пробив черепицу

В финском городе Састамала двухкилограммовый лещ пробил черепицу на крыше, рухнув на жилой дом с неба, сообщает телерадиовещательная компания Yle.

Хозяин дома, имя которого не называется, рассказал в эфире местной радиостанции Radio Suomi, что услышал донесшийся с кухни звук удара, а затем увидел из окна, как что-то свалилось с крыши. Позже финн увидел, что это была большая рыба. По словам мужчины, ее вес составлял примерно два килограмма.

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По мнению слушателя, рыба на крыше явно не была местью раздраженного соседа, хотя этот вариант и был предложен экспертами. Они также в шутку предположили, что хороший метатель диска смог бы с пятидесятиметрового расстояния зашвырнуть увесистую рыбу на крышу, разбив черепицу. Орнитолог Юха Лааксонен, однако, положил конец спекуляциям и подтвердил теорию, согласно которой виновницей ажиотажа стала именно скопа.

Где-то в прибрежных регионах это мог бы быть морской орел. Для птицы было большим разочарованием упустить добычу, ведь, скорее всего, она несла ее в гнездо птенцам.

По мнению специалистов, двухкилограммовая рыба – это фактически максимум, который может поднять скопа. Обычно их добыча не превышает по весу килограмма.