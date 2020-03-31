В Харькове пассажиры пытались "заставить ехать" троллейбус (видео)

Двухсекционный троллейбус остановился посреди дороги.

В Харькове в понедельник произошел необычный инцидент - пассажиры пытались толкать двойной троллейбус, который остановился на одной из улиц города.

Соответствующее видео выложили в одной из харьковских групп в Facebook.

"На Валентиновской/Широнинцев пассажиры заставляют ехать троллейбус. Пока не очень получается", - прокомментировал автор.

Как видно по записи, троллейбус остановился посреди проезжай части и, судя по всему, ограничил движение другому транспорту.

Как сообщал УНИАН, ранее городские власти решили не останавливать движение всего общественного транспорта в Харькове. В настоящее время там не работает метрополитен.