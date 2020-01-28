Мужчина вынес в велосипедных шортах с рок-концерта 30 краденых телефонов

Копы заблокировали все выходы из концертной зоны, где выступала группа Sum 41 после многочисленных жалоб гостей события.

Полиция Нидерландов задержала 34-летнего гражданина Румынии по подозрению в краже 30 мобильных телефонов, которые он вынес в велосипедных шортах с рок-концерта.

Об этом сообщает BBC.

Читайте такжеК яхте путешественников прибило 500 кг наркотиков (фото)

Правоохранители предполагают, что мужчина является уличным воришкой. Копы заблокировали все выходы из концертной зоны, где выступала группа Sum 41 после многочисленных жалоб гостей события.

Пока неизвестно, имел ли иностранец сообщников на концерте канадской группы 21 января.

Как сообщал УНИАН, в Южном Одесской области сотрудник муниципальной стражи обнаружил на дороге пакет с 250 тысячами гривень.