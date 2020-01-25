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Коммунальщик отнес в полицию найденные на дороге 250 тысяч гривень, но ему не поверили

13:31, 25 января 2020
Курьёзы
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В полиции мужчине пригрозили админпротоколом за "шутку" / yuzhny.info

Об этом сообщает местное издание.

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Мужчина обратился в полицию, но в отделении ему не поверили и пригрозили админпротоколом. Рассмотрев пакет, коммунальщик увидел название банка и отправился в финучреждение.

Как стало известно позже, пакет с деньгами случайно выпал из машины инкассаторов.

Как сообщал УНИАН, группа туристов, отправившаяся понаблюдать за дельфинами, обнаружила бережно упакованные ящики с номерными обозначениями, которые к яхте прибило волнами океана. В ящиках было почти 500 кг гашиша.

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