Коммунальщик отнес в полицию найденные на дороге 250 тысяч гривень, но ему не поверили

Пакет с деньгами случайно выпал из машины инкассаторов.

В Южном Одесской области сотрудник муниципальной стражи обнаружил на дороге пакет с 250 тысячами гривень.

Об этом сообщает местное издание.

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Мужчина обратился в полицию, но в отделении ему не поверили и пригрозили админпротоколом. Рассмотрев пакет, коммунальщик увидел название банка и отправился в финучреждение.

Как стало известно позже, пакет с деньгами случайно выпал из машины инкассаторов.

Как сообщал УНИАН, группа туристов, отправившаяся понаблюдать за дельфинами, обнаружила бережно упакованные ящики с номерными обозначениями, которые к яхте прибило волнами океана. В ящиках было почти 500 кг гашиша.