Коммунальщик отнес в полицию найденные на дороге 250 тысяч гривень, но ему не поверили
13:31, 25 января 2020Курьёзы
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Пакет с деньгами случайно выпал из машины инкассаторов.
В полиции мужчине пригрозили админпротоколом за "шутку" / yuzhny.info
В Южном Одесской области сотрудник муниципальной стражи обнаружил на дороге пакет с 250 тысячами гривень.
Об этом сообщает местное издание.
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Мужчина обратился в полицию, но в отделении ему не поверили и пригрозили админпротоколом. Рассмотрев пакет, коммунальщик увидел название банка и отправился в финучреждение.
Как стало известно позже, пакет с деньгами случайно выпал из машины инкассаторов.
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