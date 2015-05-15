Поздравляя Вакарчука, Кличко ошибся с именем и возрастом именинника (видео)

Как сообщает ТСН.ua, с именем музыканта мэр столицы в спешке тоже напутал.

"Я хочу поздравить Вакарчука, мы все наслаждаемся его песнями. И сегодня – 39 лет, пользуясь возможностью, хочу поздравить Вячеслава, пожелать ему здоровья и поблагодарить за все то, что он делает для страны", - поздравил мэр музыканта.

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Глава КГГА также прокомментировал присвоение Вакарчуку звания почетного гражданина столицы, которое имеет и сам Кличко, правда не знает, какие бонусы, кроме уважения и бесплатного проезда в метро, эта награда дает.

"Я не знаю, какие там привилегии со званием, но это внимание общества и признательность общества", - сказал Кличко.