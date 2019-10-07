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Женщина придумала способ успокоить дочерей и прославилась в сети (фото)

16:07, 07 октября 2019
Курьёзы
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Женщина обманула детей, что пижамы нужно заряжать, просто лежа неподвижно / facebook.com/jessica.taylor.507

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Лайфхаком она поделилась на своей странице в Facebook. Так, женщина купила детям светящиеся в темноте пижамы. Она объяснила своим девочкам, что одежду для сна необходимо заряжать на свету, лежа при этом неподвижно.

Этот "ритуал", как рассказала мать своим детям, необходимо проделывать перед сном, а днем она убирает пижамы в шкаф.  

Пост Джессики быстро стал вирусным, набрав более 220 тысяч лайков и 132 тысяч репостов. 

Ранее в Уганде нашли самую многодетную мать 21-го века: в свои 39 лет у нее уже 38 детей.

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Теги: #дети#курьезы