На автомойке в Кривом Роге украли картину из уборной (видео)

Картину похитили мужчина с девушкой, которые приехали туда на БМВ.

В Кривом Роге Днепропетровской области мужчина украл картину с Эйфелевой башней из уборной на автомойке самообслуживания.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Мужчина с девушкой, которые приехали туда на БМВ, опозорились на весь город, ведь похищения зафиксировали камеры наблюдения.

После мойки авто, его владелец пошел в туалет, а вернулся оттуда с картиной в руках. Запихнул полотно до салона и вытолкал машину из бокса.

Сотрудники мойки в полицию не обращались, лишь обнародовали видео, чтобы устыдить воришек. Говорят: возмущены не причиненными убытками, потому что картина никакой ценности не имеет, только разочарованы, что клиенты уничтожают декор, созданный для их же уюта.

Заметим, что ранее здесь исчезла вся бытовая химия для мойки машин – ее тоже украли клиенты.

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