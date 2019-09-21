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Американец утонул во время признания в любви (фото, видео)

17:55, 21 сентября 2019
Курьёзы
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Девушка засняла на видео последние минуты жизни своего возлюбленного / facebook.com/KeneshaAntoine

Об этом пишет ТСН.

Читайте такжеВ США робот-охранник утопился в фонтанеВебер придумал для своей половинки незабываемое признание и погрузился под воду с запиской и кольцом. В письме было написано: «Я не могу задержать дыхание достаточно надолго, чтобы рассказать все, что я в тебе люблю. Но я люблю тебя все сильнее с каждым днем».

Видео и фото признания Кенеша успела записать на телефон. Она радостно кричала «Да», однако любимому не суждено было услышать ответ – мужчина утонул. Причины этого трагического случая не называются.

Женщина добавила, что ее возлюбленный был чутким и светлым человеком и она будет любить его вечно.

Как ранее передавал УНИАН, недавно стало известно о смерти двойника персонажа Джонни Деппа из «Пиратов Карибского моря». Он утонул в заливе.

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Теги: #курьезы#признание в любви