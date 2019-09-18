Двойник персонажа Джонни Деппа из "Пиратов Карибского моря" утонул в заливе

Накануне "Капитан Джек Воробей" написал у себя в Facebook, что готов "повеселиться на воде".

43-летний Джошуа Хенсли, которого называли Джеком Воробьем за то, что он часто одевался как персонаж Джонни Деппа из "Пиратов Карибского моря", утонул в заливе Кингс (Флорида).

Об этом пишет издание People.

Читайте такжеУмер создатель фильма про кролика РоджераОтмечается, что тело местной знаменитости было обнаружено полицейскими через два дня после того, как его в последний раз видели плывущим по реке к заливу. При том, что Хенсли был ветераном байдарочного спорта.

Полицейские полагают, что Хенсли, который был одет в свой неизменный костюм, направлялся на остров Шелл, чтобы полюбоваться закатом.

Представитель офиса шерифа в Facebook заявил, что власти в настоящее время расследуют инцидент и сожалеют о трагедии.

В городке Кристал Ривер Хенсли держал собственную фирму, где разрабатывал нестандартные доски и каяки для водного спорта. В последнем сообщении на Facebook мужчина поделился своим фото в костюме капитана Джека Воробья и написал, что «готов повеселиться на воде».

Как ранее сообщал УНИАН, на днях умер актер сериала «Беверли-Хиллз» Брайан Терк.