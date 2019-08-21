Девушка сделала сексуальное фото в метро и прославилась (видео)

Некоторым зрителям не понравилось, что Джордж делала сексуальные снимки в метро.

This woman giving it ALL to the selfie cam on the train is SENDING ME pic.twitter.com/i3JoSPKj3I — Ben Yahr (@benyahr) August 17, 2019

В сети появилась видеозапись, на которой девушка позирует перед телефоном на глазах у пассажиров метро. Этот ролик уже стал вирусным, собрав миллионы просмотров.

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На записи можно увидеть, как девушка в обтягивающем черном платье и в туфлях на каблуках красуется перед камерой смартфона, который она поставила на сиденье в вагоне метро.

В это время пассажиры следят за происходящим. В сети девушку расхвалили за ее самоуверенность: "Теперь она моя королева", "Я бы никогда не осмелился на такое", "Я бы все отдала за такую самоуверенность".

Ранее в вагоне метро заметили мужчину, внешне похожего на президента Украины Владимира Зеленского.