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Девушка сделала сексуальное фото в метро и прославилась (видео)

11:38, 21 августа 2019
Курьёзы
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В сети появилась видеозапись, на которой девушка позирует перед телефоном на глазах у пассажиров метро. Этот ролик уже стал вирусным, собрав миллионы просмотров.

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На записи можно увидеть, как девушка в обтягивающем черном платье и в туфлях на каблуках красуется перед камерой смартфона, который она поставила на сиденье в вагоне метро.

В это время пассажиры следят за происходящим. В сети девушку расхвалили за ее самоуверенность: "Теперь она моя королева", "Я бы никогда не осмелился на такое", "Я бы все отдала за такую самоуверенность".

Ранее в вагоне метро заметили мужчину, внешне похожего на президента Украины Владимира Зеленского.

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Теги: #метро#фото