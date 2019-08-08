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Обезьянка позаботилась об экологии и стала звездой сети (видео)

10:37, 08 августа 2019
Курьёзы
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В Индии умная обезьяна показала один из самых простых способов позаботиться об экологии и стала звездой сети. Видео с ней стало вирусным.

Обезьяна сначала напилась из находящегося на улице индийского города Вриндавана крана, а затем аккуратно закрыла его.

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Пользователи Twitter пришли от поступка обезьяны в полный восторг.

«Я просто ошеломлен. Возможно, животные и правда более чувствительны к окружающей среде, чем люди», «это великий урок от нашего древнего родственника! Прекрасно!» - восхитились пользователи.

Как сообщал УНИАН, сердитый кот-"демон" стал новой звездой сети.

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Теги: #Индия#обезьяны