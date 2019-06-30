Как школьника: Трамп разыграл саудовского принца на саммите G20 (видео)
СМИ Саудовской Аравии показали, как американский лидер Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в ходе G20.
Видеозапись выложена на портале «Хабр аль-Аджиль».
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На кадрах видно, как Трамп, идя к своему месту на саммите G20, слегка тронул за плечо наследного принца, который сидел к нему спиной.
В ответ на это Бен Сальман повернулся в ту сторону, откуда почувствовал хлопок, однако никого не увидел: Трамп, не задерживаясь, прошел дальше.
Тогда принц в недоумении повернул голову в другую сторону, где на него посмотрел и кивнул Трамп.
فيديو 🔴— خبر عاجل (@AjelNews24) June 29, 2019
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خلال اجتماعات قمة العشرين ..
شاهد ترمب يمازح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
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.#محمد_بن_سلمان_قمه_العشرين
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