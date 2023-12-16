Именно их следует развивать в себе.

Специалисты утверждают, что свой шанс на "успех" в жизни можно увеличить, если развивать два важных личностных силовых навыка.

Советы, как стать счастливее в следующем 2024 году дала психотерапевт и писательница Фара Харрис в интервью CNBC.

По ее словам, следует развивать в себе две неотнятные друг от друга черты - эмоциональный интеллект и самосознание. Они играют очень важную роль с точки зрения ощущения благополучия в повседневной жизни, утверждает она. Харрис подробно уточнила, что именно имеется в виду.

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Основной секрет заключается в том, чтобы позволить себе сделать паузу для самопознания. Понять собственные эмоции: почему в тот или иной момент в душе нарастает чувство страха или счастья. Это позволит правильно формировать для себя мотивации, создать план, по которому жизнь будет приносить больше света, чем мрачности.

По словам врача, в сознании человека есть несколько распространенных ловушек. Одна из них - это когда трудно отделить свою жизнь от работы. Эта проблема присуща не только "трудоголикам", но важно, чтобы человек усилием воли отделял свою профессиональную часть жизни от частной. Когда работа будет меньше "съедать", ожидаемо, что и проблем с переживаниями значительно поубавится.

Также распространенная ловушка - неопределенная цель. В обществе довольно популярно перед наступлением следующего года формировать планы и давать какие-то обещания, вроде: "В следующем году я сокращу свои расходы и соберу на то, чего хочется", "В следующем году я не буду есть сладкое", "В следующем году я похудею на 5 кг", "В следующем году я достигну повышения" и тому подобное.

Каждая цель хороша, но без анализа реальных шагов, как ее достичь, она становится нереально, мимолетной. По итогу, человек разочаровывается в себе и в мире.

"Вы должны иметь некоторую эмоциональную привязанность к цели", - говорит Харрис.

Например, следует не просто "хотеть" пойти в спортзал, а понимать преимущества от спорта, действительно стремиться к ним. Ставить не просто цель "я буду есть здоровую пищу", а понимать, зачем следует ее есть лично вам.

То есть, стратегия приобретения ощущения успеха и счастья заключается в понимании и управлении собственными эмоциями. Если над этим поработать - развивать эмоциональный интеллект путем познания самосознания, положительные изменения не заставят ждать, говорит психотерапевт.

Как писал в своей научной статье за 2020 год для Калифорнийского университета в Беркли известный психолог Дэвид Дестено: "Такие эмоции, как благодарность, сострадание и гордость, являются отличными мотиваторами для достижения целей, поскольку они побуждают сформировать "долгосрочный взгляд на наши действия в настоящем".

12 привычек "стоп", которые мешают человеку в достижении успеха

Ранее мы разбирались в 12 "вредных" привычках человека, которые существенно снижают его шансы достичь успеха. Психологи советуют прекратить делать эти вещи, если действительно ставите себе целью "нечто большее".

Одна из таких "стоп" привычек, это - чрезмерное мышление. Об 12 вещах, которые мешают успеху, читай здесь.

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