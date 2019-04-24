Британский миллиардер едва не погиб из-за падения баннера его компании в Майами (видео)

Инцидент произошел 4 апреля во время церемонии открытия железнодорожного вокзала Virgin MiamiCentral.

Британский миллиардер и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон едва не погиб при открытии центра своей компании в Майами.

Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

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Инцидент произошел 4 апреля во время церемонии открытия железнодорожного вокзала Virgin MiamiCentral.

«Моей задачей было стянуть баннер, скрывавший новый логотип компании Virgin Trains USA. Команда убедилась, что процедура безопасна. Мы были уверены, что можно начинать», - сказал Брэнсон.

Однако, по словам миллиардера, внезапно усилился ветер, и, когда он потянул за веревку, баннер сорвался, пролетев в нескольких сантиметрах от его головы. В результате инцидента никто не пострадал.

По словам миллиардера, это был 77-й раз в его жизни, когда он оказался «на волосок от смерти».

Had a close call with a falling banner and a metal bar at the @VirginMiaCntrl unveiling… https://t.co/bPMHZ3rJZVpic.twitter.com/SQGJExTKPJ — Richard Branson (@richardbranson) April 23, 2019

Как сообщал УНИАН, до этого Брэнсон был в смертельной опасности во время урагана «Ирма», который он пережил на собственном острове в Карибском море.

Ричард Брэнсон - один из богатейших людей Великобритании. Он является основателем и владельцем многопрофильного холдинга Virgin Group, объединяющего десятки бизнес-направлений от издательства книг до авиаперевозок. Bloomberg оценивает состояние предпринимателя в 5,34 миллиарда долларов. По версии Forbes, оно находится на уровне 4,2 миллиарда.