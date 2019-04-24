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Британский миллиардер едва не погиб из-за падения баннера его компании в Майами (видео)

21:18, 24 апреля 2019
Курьёзы
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По словам миллиардера, это был 77-й раз в его жизни, когда он оказался «на волосок от смерти» / ljob.ru

Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

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Инцидент произошел 4 апреля во время церемонии открытия железнодорожного вокзала Virgin MiamiCentral.

«Моей задачей было стянуть баннер, скрывавший новый логотип компании Virgin Trains USA. Команда убедилась, что процедура безопасна. Мы были уверены, что можно начинать», - сказал Брэнсон.

Однако, по словам миллиардера, внезапно усилился ветер, и, когда он потянул за веревку, баннер сорвался, пролетев в нескольких сантиметрах от его головы. В результате инцидента никто не пострадал.

По словам миллиардера, это был 77-й раз в его жизни, когда он оказался «на волосок от смерти».

Как сообщал УНИАН, до этого Брэнсон был в смертельной опасности во время урагана «Ирма», который он пережил на собственном острове в Карибском море.

Ричард Брэнсон - один из богатейших людей Великобритании. Он является основателем и владельцем многопрофильного холдинга Virgin Group, объединяющего десятки бизнес-направлений от издательства книг до авиаперевозок. Bloomberg оценивает состояние предпринимателя в 5,34 миллиарда долларов. По версии Forbes, оно находится на уровне 4,2 миллиарда.

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Теги: #миллиардер