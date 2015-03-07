Японка нашла 1,9 млн иен в подержанной мебели

В начале марта женщина приобрела подержанную мебель в комиссионном магазине, а придя домой, обнаружила в ней крупную сумму наличных денег, сообщает РИА Новости.

Покупательница обратилась в полицию с заявлением о находке. Правоохранительные органы считают, что деньги мог забыть предыдущий хозяин мебели и ведет его поиск. По этим причинам подробности того, какая именно мебель стала хранителем наличных, не сообщаются.

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По японскому законодательству, обнаруживший наличные деньги человек обязан сдать их в полицию. Если владелец не будет найден, то нашедший деньги через три месяца получает право на них претендовать. Присвоение же находки карается как преступление.

Владелец может отблагодарить нашедшего, подарив ему от 10% до 30% от возвращенной суммы.

О том, как следует поступить при обнаружении потерянных кем-то вещей, рассказывают школьникам с младших классов.