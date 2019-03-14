Австралиец защитился от стрелы мобильным телефоном (фото, видео)

Полицейские рассказали, что стрела пробила смартфон насквозь и слегка поцарапала лицо его владельцу.

Смартфон, оказывается, может спасти человеку жизнь. Особенно, когда в этого человека стреляют из лука.

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Во всяком случае именно это произошло с 43-летним жителем Австралии, передает Би-би-си. Началось все с того, что герой истории не понравился жителю дома, мимо которого он проходил, и тот выбежал к нему с натянутым луком наперевес.

Стрела была выпущена в тот момент, когда подвергнувшийся нападению мужчина решил заснять конфронтацию на смартфон. Он поднял его перед глазами, и смартфон сыграл роль щита.

Полицейские рассказали, что стрела пробила смартфон насквозь и слегка поцарапала лицо его владельцу. Но в целом мужчина остался цел и невредим.

Вооруженный луком 39-летний мужчина был задержан полицией. Незадачливому лучнику предъявлено обвинение в нападении и повреждении имущества, в апреле он предстанет перед судом.

Произошло все это в Новом Южном Уэльсе, в городке Нимбин, что в 180 км от Брисбена.

Мужчины ранее были знакомы, сообщила полиция. Детали ссоры пока не сообщаются.