Путинский пропагандист - блогеру Дудю: можете показать свой маленький член? (видео)

Киселев заявил, что говорить о деньгах не очень прилично.

Одиозный путинский пропагандист Дмитрий Киселев отказался отвечать российскому журналисту и блогеру Юрию Дудю на вопрос о размере своей пенсии.

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Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале вДудь. "Можете сейчас спустить штаны и показать свой маленький член, о котором рассказывали в какой-то передаче? Видите, у вас есть свои ограничения, не правда ли? Моя мама меня учила, что говорить о деньгах - не очень прилично", − сказал Киселев (речь идет об интервью Дудя с ведущей "Орла и Решки" Анастасией Ивлеевой, - УНИАН.)

Дудь заявил, что он не видит поводов это делать.

Ранее популярный российский журналист и блогер Юрий Дудь заявил, что "русские и украинцы - братья навек".