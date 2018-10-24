В США к Хэллоуину из собак "делают" хот-доги, тыквы и дьяволов (видео)
13:55, 24 октября 2018Курьёзы
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Хотя до праздника осталась неделя, громкие вечеринки для людей и четвероногих устраивают уже сейчас.
Сейчас и в магазинах – пик продаж / скриншот видео ТСН
В США набирают популярность праздничные костюмы к Хэллоуину для собак.
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Как говорится в сюжете ТСН, в зоомагазинах наблюдается настоящий бум на костюмы для Хэллоуина. Американцы массово готовятся к любимому празднику, украшают не только дома, но и животных.
Топ-костюмы для домашних любимцев – это тыквы, хот-доги, пчелы и дьявол. При этом, в зоомагазинах активно скупают и другие наряды. Например – львиные гривы, костюмы панд и динозавров.
Сейчас и в магазинах – пик продаж. Хотя до праздника осталась неделя, громкие вечеринки для людей и четвероногих устраивают уже сейчас.
В США набирают популярность праздничные костюмы Хеллоуина для собак
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