Путина высмеяли в сети из-за его роста (фото)

Путин вновь стал поводом для насмешек в соцсетях.

Российского президента Владимира Путина опять высмеяли в сети из-за его низкого роста.

Читайте также"А накачанная версия где делась?": в сети высмеяли "мелкого" Путина (фото)

В этот раз поводом для шуток стали фото с его встречи с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Снимки в Twitter опубликовал прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов.

Путин на фото показывает Курцу Эрмитаж. "По-моему, не того Курцем назвали, судя по фото. Курц - "короткий" по-немецки. У вас курц справа", - написал в комментарии пользователь Otto_von_Tweet.

Ранее президента России Владимира Путина опять подловили на махинациях с ростом. В этот раз - на совместном фото с главой Казахстана Нарсултаном Назарбаевым.