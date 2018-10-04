Путина высмеяли в сети из-за его роста (фото)
10:02, 04 октября 2018Курьёзы
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Путин вновь стал поводом для насмешек в соцсетях.
Рост Путина снова стал поводом для насмешек / фото twitter.com/dimsmirnov175
Российского президента Владимира Путина опять высмеяли в сети из-за его низкого роста.
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В этот раз поводом для шуток стали фото с его встречи с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Снимки в Twitter опубликовал прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов.
Путин на фото показывает Курцу Эрмитаж. "По-моему, не того Курцем назвали, судя по фото. Курц - "короткий" по-немецки. У вас курц справа", - написал в комментарии пользователь Otto_von_Tweet.
Ранее президента России Владимира Путина опять подловили на махинациях с ростом. В этот раз - на совместном фото с главой Казахстана Нарсултаном Назарбаевым.
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