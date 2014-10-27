В России селфи назвали причиной распространения вшей

Так по их утверждению, увлечение селфи-фотографией может привести к появлению вшей. Эта угроза была рассмотрена в недавнем материале курского Роспотребнадзора, посвященном мерам профилактики распространения педикулеза.

В частности, это паразитарное заболевание нередко диагностируется у детей и подростков вне зависимости от их социального положения.

Читайте такжеРоссиянам рассказывают новую страшилку о сальмонеллезе из Европы«Причиной распространения педикулеза среди подростков, по мнению экспертов, стало увлечение селфи-фотографией, при которой совместные съемки группы подростков или пары способствует передаче паразитов при прикосновении головами, поскольку это основной путь передачи вшей», – сообщается в пресс-релизе.

В Роспотребнадзоре также отмечают, что нередки и случаи выявления групповых очагов педикулез среди детей, выезжающих в различные поездки в составе организованных детских коллективов.