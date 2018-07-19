Штат в Индии будет нанимать трансгендеров и евнухов на работу охранниками

Такое решение было принято из-за участившихся случаев изнасилований в приютах для женщин и девушек.

Власти штата Бихар в Индии провела проверки в более чем 100 приютах для женщин и девушек. После чего выяснилось, что обитательниц этих заведений систематически насилуют охранники. Только на прошлой неделе сотрудника службы безопасности одного из приютов в городе Чхапра арестовали за то, что он изнасиловал одну из жительниц прямо в рабочее время, пишет The Guardian.

Как сообщает издание, в приютах живут уязвимые женщины, среди которых жертвы сексуального насилия, торговли людьми и бывшие секс-работницы, которые проходят реабилитацию. Сексуальное насилие в таких центрах стало причиной массовых протестов в штате. Как пояснил глава департамента социального благополучия штата Бихар Атул Прасад, чтобы решить эту проблему, штат начнет нанимать на работу охранниками трансгендерных людей и евнухов.

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«Последние инциденты изнасилований в приютах шокировали нас. Поэтому мы планируем нанимать евнухов охранниками», - сказал он.

Издание поясняет, что евнухи в Индии относятся к касте «хиджара». К ним причесляют интерсексуалов, а также людей чьи первичные половые органы нельзя отнести к какому-то конкретному полу. В последнее время к ним стали причислять и транссексуальных мужчин. Люди из касты «хиджара» упоминаются в индуистских текстах, таких как «Махабхарата» и «Кама Сутра». В Империи моголов они играли влиятельную роль в судах, а также служили охранниками императорского гарема.

В 1897 году колониальный закон провозгласил всех евнухов преступниками, вытеснив их на маргинесы общества, где многие из них до сих пор зарабатывает на жизнь тем, что благословляют свадьбы и детей. Однако, многие из них просят милостыню или занимаются проституцией. Поэтому трудоустройство людей принадлежащих к касте на работу охранниками пойдет на пользу всем.

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«С одной стороны, евнухи получат официальное трудоустройство. А с другой – они укрепят безопасность в приютах для женщин», - сказал Прасад.

«Кроме работы мы получим также социальное признание. Это маленькая инициатива, но она принесет большие изменения в обществе позже. Мы очень рады», - сказал изданию транссексуал с Патни Анита Хиджра.