Разочарованная публика сделала слайд презентации Apple мемом

Слайд со словом "No" стал мемом, которым иронизируют над неоправдавшимися ожиданиями от презентации Apple.

В Сан-Хосе 4 июня на ежегодной конференции для разработчиков WWDC состоялась презентация Apple, на которой топ-менеджеры компании представили новые версии операционных систем, приложений и другие нововведения.

Как пишет Meduza, иногда Apple показывает на WWDC новые модели телефонов, планшетов и ноутбуков, но в этом году представители компании говорили только о программах. В ответ на вопрос о том, будут ли объединены операционные системы macOS и iOS, Apple вывела на экран огромную надпись «No.» («Нет.»)

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Журналисты и разработчики превратили этот слайд в главный мем конференции и теперь описывают им свои неоправдавшиеся ожидания от презентации. "Apple, а интересное что-то будет на WWDC?", "Jack-разъем для наушников вернется?", "Apple Pay когда-нибудь запустят в Германии?", "Я могу вернуть назад время, потраченное на просмотр WWDC-18?", "Перестанут ли глупые люди из интернета путать презентацию для разработчиков с презентациями для потребителей?", "В Apple поняли, что они создали новый мем сегодня утром?", - на все эти вопросы, по версии пользователей, отвечает слайд со словом "Нет".

Как сообщал УНИАН, акции Apple установили рекорд на фоне презентации iOS 12.