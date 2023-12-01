Избегайте этих ночных привычек, чтобы держать вес под контролем.

После долгого, напряженного дня на работе, воспитания детей и выполнения тысяч обязанностей, все, что хочется сделать, - это расслабиться и отдохнуть. Но если вы заметили непреднамеренный набор веса или пытаетесь похудеть, возможно, в этом виноваты ваши ночные привычки.

По данным Национального института здоровья США, прием пищи в то время суток, когда вы обычно неактивны, может привести к ожирению и нежелательному набору веса. Но это только одна часть головоломки - другие коварные ночные привычки могут быть частью вашего распорядка дня на протяжении многих лет, и вы не подозреваете, что они заставляют вас набирать вес.

10 ночных привычках, которые приводят к набору веса:

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Пропуск ужина

Плотный ужин обеспечивает организм необходимыми питательными веществами, а его пропуск может привести к чувству голода поздним вечером, что может спровоцировать нездоровые перекусы и переедание.

Переедание

Бездумное перекусывание высококалорийными закусками вечером может привести к избыточному потреблению калорий. Вместо этого выбирайте перекусы, богатые питательными веществами, в начале дня и контролируйте порции.

Прием пищи перед сном

Согласно исследованию, проведенному в 2020 году, плотный ужин перед сном может нарушить его и привести к набору веса. Организму необходимо время, чтобы переварить пищу, а ложиться спать сразу после еды может привести к дискомфорту и потенциальному нарушению качества сна.

Недостаточный сон

Когда организм недосыпает, он требует энергоемких продуктов, а гормональный дисбаланс может привести к повышению аппетита и снижению метаболизма, что делает поддержание здорового веса более сложной задачей.

Телефон перед сном

Исследования показывают, что синий свет, излучаемый экранами, препятствует выработке мелатонина, что негативно сказывается на сне. Плохое качество сна связано с увеличением веса, поэтому очень важно установить режим отхода ко сну без техники.

Работа допоздна

Работа до поздней ночи может повысить уровень стресса и нарушить режим сна. В исследовании 2018 года сделан вывод, что повышенный уровень кортизола может усилить тягу к высококалорийной комфортной пище и привести к набору веса в области живота.

Алкоголь для ускорения засыпания.

Многочисленные исследования показали, что алкоголь нарушает REM-сон, когда мозг обрабатывает эмоции и воспоминания, влияя на способность отдыхать и восстанавливаться. Кроме того, дополнительные калории, содержащиеся в алкогольных напитках, могут привести к увеличению веса при регулярном употреблении.

Занятия спортом в вечернее время

Хотя вечерние тренировки имеют свои преимущества, интенсивные упражнения слишком близко ко сну могут ускорить метаболизм и затруднить процесс засыпания. Кроме того, повышенный уровень адреналина и учащенное сердцебиение, вызванные физическими нагрузками, могут нарушить способность организма засыпать и оставаться в сознании.

Есть во время просмотра телевизора

Бездумное поедание перед телевизором - распространенная привычка, которая может способствовать набору веса, потому что можете не полностью осознавать, что и в каком количестве едите. Ученые подтверждают это. Исследование 2019 года показало, что просмотр телевизора во время еды связан с низким качеством питания.

Слишком плотный ужин

Обильная вечерняя трапеза может привести к перееданию, особенно если войдет в привычку. Вместо этого следует выбирать сбалансированный ужин с ограничением порций, чтобы поддержать пищеварение и способствовать спокойному ночному сну.

Ранее УНИАН писал, что произойдет с вашим телом, если вы не будете есть 72 часа.

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