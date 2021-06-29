Фильм вскоре выйдет в прокат / Скриншот YouTube
Стриминговая платформа Netflix опубликовала трейлер хоррора "Улица страха. Часть 1: 1994".
Ли Джаньяк заняла кресло режиссера. Она займется всеми тремя частями экранизации книг писателя Роберта Лоуренса Стайна.
В первой части в главных ролях снимутся Киана Мадейра, Оливия Уэлш, Бенджамин Флорес-младший, Джулия Ривальд и Фред Хечингер.
Согласно сюжету, подростки обнаружат, что все события, которые происходили в разное время, как-то связаны между собой.
Премьеры фильмов на Netflix состоятся 2, 9 и 16 июля.
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