В квартире под Судаком взорвался бойлер, 1 человек погиб
09:30, 28 мая 2012Крым
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Причина смерти устанавливается
В селе Дачное ( Судак) на первом этаже трех этажного жилого дома произошёл разрыв водяного бойлера, на месте происшествия найден труп 28-летнего мужчины, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
Инцидент произошёл около 6 утра на улице Садовой.
«По прибытию установлено, что горение любых материалов отсутствует, но есть угроза взрыва с разрушением перегородок квартиры. Причина гибели мужчины устанавливается, несущие стены дома не повреждены, угроза обвала отсутствует", - сообщает пресс-служба.
На месте работали сотрудники милиции и группа экспертов пиротехнических работ
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