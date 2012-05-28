В квартире под Судаком взорвался бойлер, 1 человек погиб

В селе Дачное ( Судак) на первом этаже трех этажного жилого дома произошёл разрыв водяного бойлера, на месте происшествия найден труп 28-летнего мужчины, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Инцидент произошёл около 6 утра на улице Садовой.

«По прибытию установлено, что горение любых материалов отсутствует, но есть угроза взрыва с разрушением перегородок квартиры. Причина гибели мужчины устанавливается, несущие стены дома не повреждены, угроза обвала отсутствует", - сообщает пресс-служба.

На месте работали сотрудники милиции и группа экспертов пиротехнических работ

