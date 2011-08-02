Дефолт отменяется

Сенат США во вторник одобрил уменьшение лимита госдолга страны 74 голосами против 26 после того, как Палата представителей приняла законопроект в понедельник, передает агентство Reuters.

Президент США Барак Обама подписал закон о госдолге, предотвративший технический дефолт страны, сразу же, как только документ поступил к нему, сообщает пресс-служба Белого дома.

Ради достижения компромисса администрации США пришлось отказаться от своего главного требования - ликвидации налоговых льгот для богатейших американцев.

Помимо этого, республиканцы добились сокращения госрасходов на общую сумму более чем 2,5 триллиона долларов. Однако Обама отстоял сохранение объема расходов на социальную сферу и сумел отодвинуть следующий срок повышения потолка госдолга.