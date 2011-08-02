Презервативы могут подорожать

Кабинет министров Украины своим постановлением исключил с 1 августа презервативы из списка изделий медицинского назначения, которые не облагаются НДС. Это может привести к тому, что самое доступное средство защиты от СПИДа подорожает на 20-25 процентов, сообщает Фонд Елены Пинчук «АНТИСПИД».

По информации фонда, поставщики презервативов, скорее всего, будут вынуждены на 1-2 месяца убрать их с полок аптек и магазинов для переоценки и нанесения новой маркировки.

«Это произойдет как раз в период летних отпусков – в самый разгар сезона курортных романов и рискованного сексуального поведения. Летние месяцы в Украине – это традиционный пик потребления презервативов. В этот период на Крым и в южные области нашей страны приходится до 25 процентов годового объема продаж контрацептивов», – заявили активисты.

По информации фонда, Украина остается одной из самых пораженных эпидемией ВИЧ/СПИДа стран Европы. По оценкам международных экспертов, в Украине сегодня с ВИЧ/СПИДом живет около 350 тысяч человек (1,3% населения страны в возрасте 15-49 лет). На сегодня страна – первая в Европе по темпам распространения ВИЧ. От СПИДа в Украине ежедневно умирают 9 человек.

Кроме сексуально активной молодежи, которая более всего уязвима и нуждается в защите от ВИЧ/СПИДа, от нововведений могут пострадать также и молодые семьи с малолетними детьми – из обновленного перечня изделий медицинского назначения, которые не облагаются НДС, исключены, например, детские пеленки и подгузники, разные виды сосок и аналогичные товары для детей, весы – в том числе и для взвешивания младенцев. Кроме того, в новый список не вошли и другие позиции, затрагивающие интересы сотен тысяч людей – например, медицинская и хирургическая мебель, а также специализированный транспорт для оказания медицинской помощи, заявляют в Фонде Елены ПИНЧУК.