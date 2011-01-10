Пресс-конференция "Местная власть против газеты "Перекоп"

11 января - 11.00. Пресс-конференция "Местная власть против газеты "Перекоп". Травля редактора и коллектива газеты - будет ли реакция прокуратуры?". Участники: главный редактор газеты "Перекоп" Валерий Верба и председатель Комитета по мониторингу свободы прессы в Крыму Владимир Притула. Симферополь, ул. Севастопольская, 8, к.106, информационный пресс-центр.

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