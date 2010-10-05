Севастополь разработает механизм компенсации потерь из-за ЧФ

Утверждение правительством Украины разрабатываемого властями Севастополя совместно с центральными органами власти нового механизма расчета компенсации потерь доходов бюджетов города в связи с пребыванием воинских частей и формирований Черноморского флота РФ позволит увеличить уровень компенсации примерно двое, завил заместитель председателя севастопольской администрации Игорь ЛОКТИОНОВ на брифинге.

По его информации, на днях в администрацию поступило адресованное Кабмину поручение президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, содержащее 8 пунктов, «которые являются принципиально, стратегически важными для развития Севастополя».

ЛОКТИОНОВ сообщил, что по этим вопросам уже подготовлено поручение премьер-министра Украины. «Думаю, в ближайшие дни мы его получим», - сказал он.

Заместитель руководителя города заявил, что власти города фактически уже выполнили первый пункт президентского поручения, касающийся разработки потерь бюджета Севастополя (потери по земельному налогу) в связи с пребыванием Черноморского флота.

«Сегодня мы хотим утвердить в установленном порядке методику компенсации потерь для того, чтобы в последующие годы, с 2011-го и далее, мы могли получать компенсацию из госбюджета. Сегодня мы ее получаем, более 100 млн. грн. в год, но мы хотим увеличить эту сумму минимум в два раза», - сказал ЛОКТИОНОВ.

Кроме того, сообщил он, президент Украины поручил разработать предложения по внесению изменений в методику объемов участия РФ в социально-экономическом развитии Севастополя и других населенных пунктов в связи с пребыванием российского флота.

«Эта методика была разработана в севастопольской горадминистрации совместно с Министерством экономики Украины, и по ней бюджет Севастополя, начиная с 2004 года, получает средства из бюджета РФ. У нас есть предложения увеличить объемы этого участия, мы подготовили предложения, которые были озвучены правительству Украины, и - через МИД Украины - правительству России. Надеемся, что у нас есть возможность увеличить объем этих средств», - сказал ЛОКТИОНОВ.