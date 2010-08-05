Президент Виктор ЯНУКОВИЧ возвращается из Крыма в Киев следить за ситуацией с пожарами в Украине.

"Я еду в Киев и буду круглосуточно мониторить ситуацию", - сказал ЯНУКОВИЧ на внеочередном заседании Совета национальной безопасности и обороны в Форосе.

Президент заявил о невыполнении решения Кабинета министров о противодействии пожарам и выразил обеспокоенность ситуацией в регионах.

Глава государства призвал министерство обороны "поднять" военные части, милицию - внутренние войска, чтобы закрыть входы в леса.

"Нужно принять самые жесткие меры для того, чтобы мы не допустили пожаров... Нам две-три недели, пока будет такая жара, нужно выдержать эту ситуацию", - сказал он.

Президент потребовал взять под усиленную охрану склады с боеприпасами и нефтебазы и прекратить на время пожарноопасного периода военные учения.

ЯНУКОВИЧ поручил генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО и руководителю службы безопасности Валерию ХОРОШКОВСКОМУ собирать полную информацию о пожарах и выяснить причины возгорания.