Янукович возвращается из Крыма в Киев

15:15, 05 августа 2010
Крым
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Пожары "выкурили" президента с пляжа...

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ возвращается из Крыма в Киев следить за ситуацией с пожарами в Украине.

"Я еду в Киев и буду круглосуточно мониторить ситуацию", - сказал ЯНУКОВИЧ на внеочередном заседании Совета национальной безопасности и обороны в Форосе. 

Президент заявил о невыполнении решения Кабинета министров о противодействии пожарам и выразил обеспокоенность ситуацией в регионах. 

Глава государства призвал министерство обороны "поднять" военные части, милицию - внутренние войска, чтобы закрыть входы в леса. 

"Нужно принять самые жесткие меры для того, чтобы мы не допустили пожаров... Нам две-три недели, пока будет такая жара, нужно выдержать эту ситуацию", - сказал он. 

Президент потребовал взять под усиленную охрану склады с боеприпасами и нефтебазы и прекратить на время пожарноопасного периода военные учения.  

ЯНУКОВИЧ поручил генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО и руководителю службы безопасности Валерию ХОРОШКОВСКОМУ собирать полную информацию о пожарах и выяснить причины возгорания.

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