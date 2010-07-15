Самые бессмысленные и самые полезные законы Рады VI созыва

Одним из самых бессмысленных законов, принятых Верховной Радой Украины VI созыва, признан закон, согласно которому респонденты, — физические лица могут требовать денежной компенсации за потерю времени при участии в выборочных исследованиях населения («О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся относительно организации статистических наблюдений» № 1070-VI от 5 марта 2009 года, инициатор — Кабинет министров Украины).

Об этом пишет еженедельник «Комментарии:», который опросил 25 отраслевых экспертов с целью определения самых полезных, самых лоббистских и самых бессмысленных законов, принятых депутатами за два с половиной года работы.

Среди самых полезных законов эксперты назвали законы «Об основных положениях взаимодействия государства с частными партнерами» (принятый 1 июля 2010 года, инициаторы — Наталья КОРОЛЕВСКА, Владислав КАСЬКИВ, Ксения ЛЯПИНА, Михаил ЧЕЧЕТОВ и др.); «О внесении изменений в Закон Украины «О кинематографии» и другие законы Украины, касающиеся поддержки производства отечественных фильмов» (№1909-VI от 18 февраля 2010 года, инициатор — Нестор ШУФРИЧ) и «О первоочередных мерах по предупреждения негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (№ 3309–4 от 31 октября 2008 года, инициатор — Виктор ЮЩЕНКО).

К числу наиболее лоббистских законов попали Закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об автомобильных дорогах» (о получении разрешения на размещение объектов дорожного сервиса) (№ 2301-VI от 1 июня 2010 года, инициатор — КМУ (Юлия ТИМОШЕНКО)) и Закон «О государственной регистрации вещевых прав на недвижимое имущество и их ограничение» (№ 1878-VI от 11 февраля 2010 года. Инициатор — КМУ).

В целом же, как сообщают «Комментарии:», за два с половиной года работы Верховная Рада VI созыва приняла только 517 законов из более 5000 зарегистрированных, то есть немногим больше одного на депутата. За аналогичный период работы предыдущего полноценного IV созыва были приняты 710 законов.

При этом еженедельник дает короткие характеристики наиболее полезным законам.

В частности, закон «Об основных положениях взаимодействия государства с частными партнерами», принятый 1 июля 2010 года, предусматривает основные принципы государственно-частного партнерства на договорной основе. Этот новый механизм сотрудничества позволяет государству допускать инвесторов к объектам инфраструктуры (дорог, мостов, жилищно-коммунального хозяйства, системы здравоохранения и образования), не передавая эти объекты в частную собственность.

Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О кинематографии» и другие законы Украины, касающиеся поддержки производства отечественных фильмов» №1909-VI от 18 февраля 2010 года устанавливает широкий спектр льгот субъектам кинематографии.

Закон «О первоочередных мерах по предупреждения негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» №3309-4 от 31 октября 2008 года продлил действия фиксированного налога для сельхозпроизводителей. Самый радикальный шаг — отмена льготных ставок НДС при продаже продуктов растениеводства, животноводства, рыболовства и лесного хозяйства. Также предусматривает создание стабилизационного фонда, внедрения механизма капитализации банков, создание дополнительных источников пополнения Фонда гарантирования вкладов населения и т. п.

Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о запрещении финансовым учреждениям в одностороннем порядке увеличивать размер процентов и других платежей, предусмотренных кредитным договором» №1822-VI от 21 января 2010 года запрещает не только банкам, но и другим финансовым учреждениям в одностороннем порядке увеличивать размер процентной ставки или других платежей, предусмотренных кредитным договором или графиком погашения долга.

Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования отношений в сфере обеспечения дорожного движения» №586-VI от 24 сентября 2008 года увеличил в 3–80 раз размеры административных штрафов.

Наиболее лоббистские законы, по мнению комментариев:

«О внесении изменений в Закон Украины «Об автомобильных дорогах» (о получении разрешения на размещение объектов дорожного сервиса) №2301-VI от 1 июня 2010 года. Данным законом в перечень объектов дорожного сервиса, на размещение которых необходимо получить разрешение в «Укравтодоре», внесены гостиницы, мотели, АЗС, торговые пункты, складские комплексы, автомойки, пункты медицинской и технико-эвакуационной помощи и пр.

Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственной регистрации вещевых прав на недвижимое имущество и их ограничение» №1878-VI от 11 февраля 2010 года устанавливает, что органом государственной регистрации прав является Министерство юстиции, оно же является владельцем Государственного реестра прав. Так закончилась многолетняя война между Минюстом и Госкомземом.

Законом «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» № 2171-VI от 11 мая 2010 года предлагается с 1 января 2010 года первоочередно обеспечивать автомобилями инвалидов ВОВ и тех, кто имеет особые заслуги перед Родиной. В который раз для этих целей предусматривается закупать автомобили корпорации «УкуАВТО» (Запорожский автомобильный завод).

Закон «О повышении престижности шахтерского труда» № 345-VI от 2 сентября 2008 года установил дополнительные льготы, особые условия налогообложения, пенсионные привилегии для работников, занятых на подземных работах, и для членов их семей.

Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины в части государственной поддержки самолетостроительной промышленности в Украине» №1814-VI от 20 января 2010 года предоставляет субъектам самолетостроения ряд льгот на период до 1 января 2016 года.

Самыми бессмысленными законами еженедельник называет:

Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с переименованием центральных органов исполнительной власти» №885-VI от 15 января 2009 года. Инициаторы — Юрий КРУК, Павел ЛЕБЕДЕВ. Нелепость ситуации в том, что органы управления очень часто меняют названия и должна быть какая-то универсальная модель внесения изменений в законодательство, где упоминаются эти органы управления. А данный закон подавали четыре раза — 11.12.2006, 18.12.2006, 02.02.2007, 22.10.2007.

Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления информации о содержании в продукции генетически модифицированных компонентов» №1779-VI от 17 декабря 2009 года. Инициаторы — Олег ЗАРУБИНСКИЙ, Александр ШЕПЕЛЕВ. Закон обязывает информировать потребителя о наличии или отсутствии в продуктах питания ГМО. В результате использование маркировки «Без ГМО» дошло до абсурда — она появилась на всех продуктах, которые даже не проверяли.

Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сохранении плодородия почв» №6346-VI от 18 мая 2010 года. Инициаторы — Иван КИРИЛЕНКО, Роман ТКАЧ, Руслан ЛУКЬЯНЧУК. Согласно закону, использование земельных участков сельскохозяйственного назначения без проектов землеустройства, тянет наложение штрафов. При этом почти все арендаторы и пользователи (почти 19,3 тыс.), используют земельные участки сельскохозяйственных угодий без соответствующих проектов.

Закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины» (о приведении подследственности в соответствие с компетенцией правоохранительных органов)» №2262-VI от 18 мая 2010 года. Инициаторы — Александр СКИБИНЕЦКИЙ, Юрий САМОЙЛЕНКО. Законом предлагается отнести в подследственности СБУ преступления, предусмотренные ст.265 Уголовного кодекса, - незаконное изготовление ядерного взрывного устройства.

Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, касающиеся организации статистических наблюдений» №1070-VI от 5 марта 2009 года. Инициатор — Кабинет министров Украины. Согласно закону, респонденты — физические лица могут требовать денежной компенсации за потерю времени при участии в выборочных исследованиях населения. Но денег на такое благое дело не нашлось.