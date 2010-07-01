Из Тернополя в Крым - за 3 часа

Авиакомпания «Мотор Сич» с 4 июля намерена осуществлять рейс «Тернополь-Киев-Симферополь», сообщила пресс-служба тернопольского областного совета.

Добраться из Тернополя в Симферополь и в обратном направлении можно за 3-4 часа.

Вместе с тем, отметил облсовет, в настоящий момент авиарейс «Тернополь-Киев», который введен 31 мая, является убыточным. Перевозки осуществляются дважды в неделю на самолете Ан-24 компании «Мотор Сич». Билет стоит 600 гривен. На втором рейсе было всего 3 пассажира, на третьем – 2, на четвертом – 5, на шестом – 7. Для того, чтобы окупились затраты перевозчика, из 48 посадочных мест должны быть заполнены 12-14.