Спикер Крыма считает осень подходящим временем для выборов

Спикер Верховного совета Крыма, представитель Партии регионов Владимир КОНСТАНТИНОВ считает осень 2010 года оптимальным временем для проведения выборов в местные органы власти.

«Целесообразность (даты проведения) выборов решает руководство страны. Мы уже услышали мнения. Звучит осень. Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Нужно всем выстраивать долгосрочную ответственность, чтобы не было подленькой мыслишки: а вдруг я на полгода, что я буду спину гнуть. Осень - реальные сроки с точки зрения ситуации в стране. Я бы поддержал президента», - сказал крымский спикер в интервью журналистам.

Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что местные выборы по Конституции должны состояться осенью. По мнению главы государства, их нужно проводить на основе нового законодательства, которое можно принять в первом полугодии 2010 года.

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН ранее заявлял, что выборы надо проводить в марте 2011 года, поскольку, если «придерживаться всех правил, норм и процедур», то в этом году они невозможны.