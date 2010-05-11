Пограничники не пустили в Крым шестерых узбекских гастарбайтеров

Шестерых граждан Узбекистана, потенциальных незаконных мигрантов, не пропустили через госграницу Украины сотрудники пограничной службы десятого мая в Симферополе, сообщила во вторник пресс-служба Азово-Черноморского управления погранслужбы.

Узбеки в возрасте от 24 до 40 лет прибыли в Крым авиарейсом "Ташкент - Симферополь".

"При прохождении паспортного контроля на вопрос пограничников о цели поездки в Украину заявили, что собираются проведать родственников и отдохнуть, но во время собеседования выяснилось - мужчины прибыли в Крым в надежде найти работу", - говорится в пресс-релизе.

Пограничники запретили гражданам Узбекистана в течение полугода въезжать в Украину и отправили их домой.