Тимошенко просит избирателей Ющенко голосовать за нее

Кандидат в президенты, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обратилась с просьбой к избирателям, которые в первом туре выборов поддержали действующего главу державы Виктора ЮЩЕНКО, во втором туре проголосовать за нее.

«Я хочу попросить вас, чтобы вы отбросили в сторону все нечестные обвинения в мою сторону, которые абсолютно не соответствуют действительности. Я их сейчас абсолютно все опровергаю… И знали, что я не просто укреплю независимость Украины - я усилю ее во всех аспектах. Я смогу реально, без всяких конфликтов в обществе возродить историческую правду, вернуть имена настоящих героев, я, без сомнения, смогу защитить нашу культуру и язык», - сказала ТИМОШЕНКО на пресс-конференции, передает УНИАН.

Кандидат заявила, что в ней избиратели ЮЩЕНКО получат надежного человека, который не допустит ослабления Украины.

«Мы сделаем с вами, наконец, то, о чем болтало бесчисленное множество политиков… Мы построим настоящую энергетическую независимость, настоящую справедливость, настоящее правосудие, которое заставит отвечать тех, кто не отвечает все 18 лет независимости за грубое нарушение уголовного законодательства и Конституции», - сказала ТИМОШЕНКО.