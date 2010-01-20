Коммунисты начинают сбор подписей за отставку крымского спикера

Коммунисты заявляют о начале сбора подписей депутатов Верховной рады Крыма для созыва внеочередной сессии, на рассмотрение которой они хотят вынести вопросы об отставке Анатолия ГРИЦЕНКО с поста председателя парламента автономии и о назначении даты выборов в ВР республики.

Лидер коммунистов автономии, председатель Общественного совета по защите конституционных полномочий Крыма Леонид ГРАЧ обвинил нынешнее руководство республики «в сдаче» ее полномочий.

«Крымская власть последние несколько лет металась в подковерных отношениях между ЮЩЕНКО, ЯНУКОВИЧЕМ и ТИМОШЕНКО, и не пыталась ни защищать, ни реализовать конституционные полномочия. О полномочиях автономии крымская власть вспоминала лишь в конъюнктурном контексте», - сказал коммунист.

«Когда выгодно Партии регионов, то она, опираясь на конституционные права Крыма в части назначения даты выборов, всячески тормозит их назначение, что ставит вопрос в повестку дня о сборе подписей депутатов Верховного совета АРК о назначении внеочередной сессии ВС АРК с рассмотрением двух вопросов: об отставке председателя и о назначении даты проведения очередных выборов с соблюдением законов о сроке полномочий самого Верховного совета и каждого депутата», - заявил ГРАЧ, слова которого цитирует его пресс-служба.