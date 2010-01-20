Керченский пролив открыт

Движение судов в Керченском проливе восстановлено. Паромная переправа возобновила работу.

«Движение по каналу было приостановлено (накануне) в связи с сильным ветром и штормом. Погода нормализовалась, суда идут полным ходом», - сообщил УНИАН по телефону оперативный дежурный керченского морского координационно-спасательного центра.

«Большие суда идут своим ходом», - добавил он.

На вопрос, что с малыми судами, дежурный сообщил о рекомендациях для них и сказал: «Под ответственность капитанов».

«Никакой серьезной ситуации в проливе не было, - заявил сотрудник морского центра. - Такие ситуации зимой бывают каждую неделю!».

Переправа возобновила работу, заверила УНИАН по телефону диспетчер.

Накануне портал «Керчь - это мой город» распространил информацию, что «бушующий зимний шторм заставил специальные службы 19 января закрыть судоходный канал», в связи с непогодой «остановила свою работу паромная переправа Крым-Кавказ».

В Крыму уже несколько дней подряд местное управление МЧС объявляет штормовое предупреждение.