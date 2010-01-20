Крым отмечает день своей автономии

День Автономной Республики Крым отмечается сегодня, 20 января.

Ровно 19 лет назад абсолютное большинство жителей полуострова на общекрымском референдуме высказались за восстановление крымской автономии.

Особый статус закрепил закон, принятый Верховным Советом УССР 12 февраля 1991 года.

«В истории независимой Украины Крым стал новатором в деле строительства на правовых основах автономной республики в составе унитарного государства, сформировав наиболее близкую к европейским стандартам форму административного управления», - говорится в поздравлении правительства и парламента автономии.

Приветствия крымчанам уже направили президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН и лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.